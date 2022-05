Die Schule bleibt in Rieder

Rieder/Ballenstedt/MZ - Um den Erhalt der Grundschule in Rieder kämpft die Stadt Ballenstedt seit Jahren. Um den Schulstandort dauerhaft zu erhalten, soll nun ein Grundschulverbund gebildet werden. Der Stadtrat muss dafür beschließen, dass die Schule in Rieder ihre Selbstständigkeit verliert und als Unterrichtsstandort der Brinckmeier-Grundschule in Ballenstedt weitergeführt wird.

