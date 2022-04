Die schönsten Fotospots im Harz verrät Hobbyfotograf Michael Lumme

Seine Fotos schmücken Kalender und Ausstellungen. Auf Facebook und Instagram folgen ihm fast 10.000 Menschen. Michael Lumme aus Abbenrode ist regelmäßig im Harz auf Fototour. Welche Orte und Landschaften er am liebsten vor der Linse hat und auf was Hobbyfotografen im Harz im Winter achten sollten, wird hier verraten.

Landkreis Harz/Goslar - Wenn Michael Lumme auf Fototour geht, ist es meistens sehr früh oder sehr spät am Tag. "Dann ist alles noch ganz ruhig", sagt der Hobbyfotograf aus Abbenrode der Volksstimme am Telefon. Er könne sich dann ganz auf das Motiv in der Harzer Natur konzentrieren. Landschaftsaufnahmen seien sein Steckenpferd, berichtet der 45-Jährige.