Die Rathauschefs in Thale und Quedlinburg haben die Schlüssel für die Häuser abgegeben

Quedlinburg/Thale/MZ - Sie haben es noch drauf: Weithin hörbar, bewiesen die Thalenser Jecken und ihre Gäste am Donnerstag auf dem Rathausplatz, dass sie den Karnevalsgruß in der Corona-Pause nicht vergessen hatten. „Bode Hero! Florian Hero! Thale Hero!“, erklang er aus ungezählten Kehlen. Neben den Thalensern starteten am 11.11. auch die Narren in der Nachbarstadt Quedlinburg in die fünfte Jahreszeit.

