Der Wald bekommt neues Mobiliar - mit Gravur

Stecklenberg - Der schönste Aussichtspunkt nützt nichts, wenn man nicht sicher dorthin gelangen kann. Diese Sicherheit wiederherzustellen, ist das große Anliegen des Harzklub-Zweigvereins Stecklenberg, dessen Mitglieder daher seit Wochen an neuen Geländern und Trittstufen aus Holz sägen, schälen und hobeln.

Ein Teil dieses neuen „Wald-Mobiliars“ hat bereits seinen Platz auf den Wanderwegen um das Dorf gefunden, etwa die 50 Stufen zur Stecklenburg, die dort ihre in die Jahre gekommenen Vorgänger ersetzt haben. 17 weitere Stufen sind im Umfeld der Calciumquelle aufgefrischt worden, wie der Vereinschef Werner Masny berichtet. Dort solle mit drei großen und vier kleinen Bänken in der nahen Zukunft eine beachtliche Reihe von Sitzgelegenheiten entstehen.

Die alten, verdeutlicht Masny, machten es nicht mehr lange. „Nach 25 Jahren sind an vielen Bänken die Füße lawede und angefault.“ Regenschatten des Harzes hin oder her, die Feuchtigkeit habe über die Jahrzehnte unübersehbare Spuren hinterlassen. Die Erneuerung berge jedoch auch die Chance, ein wenig an dem Erscheinungsbild des Ausflugszieles Calciumquelle zu schrauben:

Bänke kommen an die Calciumquelle sowie an Weg zur Paracelsus-Klinik

So soll dort zum Beispiel aus zwei Sitzgelegenheiten eine, der Raum rund um die Sehenswürdigkeit in der Natur so besser genutzt werden. Zwei weitere Bänke sollten am Wanderweg von der Quelle zur Paracelsus-Klinik in Bad Suderode ihren Platz finden, eine zudem auf dem Parkplatz im Wurmtal, und noch eine ist bereits im Park, vor dem Miniaturmodell der Lauenburg, aufgestellt worden.

Noch im Mai sollen außerdem ebenfalls mithilfe von Holzstufen die Straße Bienenkopf und der Sportplatz miteinander verbunden werden, was den Anwohnern einen Umweg am Feuerwehrhaus vorbei erspart. 20 Stufen und 20 Meter Geländer, beziffert Masny, würden dort angebracht.

Eine weitere Baustelle sei die Beschilderung des Harzklub-Zweigvereins, die derzeit überarbeitet und nach neuer Systematik in eine Datenbank eingepflegt werde. Es sei schon vorgekommen, erzählt der Vereinsvorsitzende, dass beim Entnehmen von Bäumen aus dem Wald durch den Forstbetrieb hinterher auch die daran befestigten Wegeschilder gefehlt hätten.

Etwa 100 Schilder sind im Raum des Stecklenberger Zweigvereins digital hinterlegt

Mittlerweile könne man das aber so gut wie ausschließen, denn: „Wir hängen die Schilder jetzt immer an Pfähle.“ Etwa 100 Schilder sind insgesamt für den Zuständigkeitsbereich des Stecklenberger Zweigvereins digital hinterlegt.

Dankbar ist Werner Masny dem Forstbetrieb, dass er die Aktionen und Ausbesserungen des Harzklubs mit Holz unterstütze. Bevor sich die Stecklenberger - von den 30 Mitgliedern des Vereins seien in der Regel zwei bis fünf bei Einsätzen zugegen - dem Naturerzeugnis mit Werkzeug näherten, werde es in einem Sägewerk auf seine künftige Funktion vorbereitet.

Eine Hydraulikpumpe habe den Harzklublern bei der Arbeit mit und dem Verladen der Stammteile und fertigen Bänke schon gute Dienste erwiesen, „denn die Dinger sind schwer“, gibt der Vereinschef zu bedenken. Die Sitzfläche, in deren Unterseite sich die Rundung des Baumstamms abzeichnet, aus dem sie entstand, ruht bei den Stecklenberger Bänken auf zwei ebenfalls rundlichen Fußstücken. Auf keiner von ihnen darf das eingravierte „HK“ - für Harzklub - fehlen. (mz)