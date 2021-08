Der Schwimmer und Sprecher aus der Evangelischen Stiftung Neinstedt

Neinstedt/MZ - „Jetzt bin ich viel mit dem Rad zwischen Neinstedt und Quedlinburg unterwegs“, erzählt Alexander von Garczynski, Athletensprecher von Special Olympics Sachsen-Anhalt (SOSA) und Bewohner der Evangelischen Stiftung Neinstedt.

„Ich bin ja eigentlich Schwimmer und will bei den Special Olympics Wettbewerben des Landes vom 20. bis 23. September in der Disziplin starten. Doch bevor ich in Halberstadt ins Wasser steige, mache ich in der Staffel der Stiftung beim Triathlon ,Hölle spezial’ am 4. September auf dem Rad mit.“ Der 32-Jährige gesteht, dass er sich nach dem Zieleinlauf auf die Athletendisco auf dem Neinstedter Werkstatt-Gelände freut. „Dieses abendliche Treffen hat einen hohen Stellenwert“, erklärt Winfried Knorr, der Sportkoordinator der Evangelischen Stiftung. Das werde bei den Landesspielen nicht anders sein, ergänzt Susann Albrecht, deren Projektleiterin. „Bei unseren Wettbewerben gibt es keine Verlierer, wer startet bekommt mindestens eine Teilnehmerschleife.“

„Ich kann besser persönlich mit den Menschen reden“

Alexander von Garczynski geht nicht nur mit dem 50-köpfigen Team der Stiftung an den Start, er vertritt als Vorsitzender des Athletenrates die Sportler mit geistiger Behinderung des ganzen Landes. „Viel zu tun“, gesteht er. „Das ganze Digitale unterdessen war blöd. Ich kann besser persönlich mit den Menschen reden.“ Er arbeitet in der Neinstedter Werkstatt, „was für Autos bauen, dann arbeiten wir an Schränken, Betten und Möbelrollern.“

Von Garczynski hofft neben seinem Engagement vom Eidsprechen bis zu den Interviews etwas Zeit zu finden, über den Beckenrand hinaus was zu erleben. „Die Bahn in Halberstadt ist schön“, weiß er. Aber auch, dass die Wettbewerbe den ersten Schritt zur Vorbereitung auf die Special Olympics World Games 2023 in Berlin darstellen. „Und wir müssen den Leuten sagen, was wir bei SOSA machen, um neue Teilnehmer zu finden, um uns zu finanzieren und Helfer zu finden.“

In vier Sportarten am Start

Sein Team der Evangelischen Stiftung ist bei Schwimmen, Fußball, Leichtathletik und Tischtennis in Halberstadt am Start. Dazu kommen Bowling, Reiten und Boccia sowie Demonstrationswettbewerbe wie Turnen, Klettern, Tanzen und Badminton, Disziplinen, die im Halberstädter Stadion ausprobiert werden können. „Floorball wird es auch zu sehen geben“, betont Projektleiterin Susann Albrecht und verweist stolz darauf, dass ein inklusives Harzer Team mit Mitgliedern aus der Reinhard-Lakomy-Schule in Halberstadt sowie dem Wernigeröder Sportverein in dieser Disziplin bei den Weltwinterspielen 2022 von Special Olympics in Kasan starten wird.

„Hoffentlich können wir alle gesund antreten“

Wie wichtig für viele geistig behinderte Sportler die Landesspiele, wenige Kilometer von Neinstedt entfernt, sind, zeigen die Anmeldungen. 380 Aktive und dazu Betreuer und Helfer summieren sich auf 550 Teilnehmer, weit mehr als vor Corona. „Im Athletenrat haben wir seit anderthalb Jahren darüber geredet. Hoffentlich können wir alle gesund antreten“, hofft Alexander von Garczynski. Das wäre gute Werbung für die Weltspiele 2023 in Berlin. Dafür werden jetzt Botschafter gesucht: Prominente, aber auch geistig behinderte Menschen, die von der besonderen Special-Olympics-Idee erzählen. „Ich mache bald einen Lehrgang für Öffentlichkeitsarbeit“, so der Athletensprecher, der trotzdem Trainieren weiter besser finden wird als Journalistenfragen zu beantworten.