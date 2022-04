Dealer aus Thale kommt hinter Gitter - für fünf Jahre mit einer Therapie

Ein Mann, der in Thale bewaffnet mit Drogen handelte, ist am Landgericht zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Thale/Magdeburg/MZ - So regungslos, wie er die gesamte Gerichtsverhandlung verfolgt hatte, hat der Angeklagte im Prozess um bewaffneten Drogenhandel in Thale am Donnerstagvormittag sein Urteil entgegengenommen.