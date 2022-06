Das Team hält Thalenser Seilbahnen die Treue

Mund-Nasen-Masken sind bei der Seilbahnfahrt in Thale auch dieses Jahr Pflicht. Zusätzlich wurde die Zahl der Fahrgäste auf vier pro Gondel reduziert.

Thale - Ein bisschen verhalten, bilanziert Pamela Groll, sei das Interesse der Besucher am ersten Wochenende nach dem Lockdown noch gewesen. Während sie spricht, taucht hinter der Geschäftsführerin der Seilbahnen Thale Erlebniswelt die Bergstation der Kabinenbahn zum Hexentanzplatz auf. Zum „Plausch in der Gondel“ hatten Groll und der neue Marketingleiter des Unternehmens, Andreas Hugle, am Mittwoch geladen, um über den pandemiebedingt späten Saisonstart seit Samstag zu sprechen. „Wir haben dafür gearbeitet und darum gekämpft“, stellt Groll klar.