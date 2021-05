Das sollten Wähler über die Abstimmung wissen

Harzkreis - Gut vier Wochen und die Wähler im Harzkreis sind aufgerufen, über die Zusammensetzung des nächsten Landtags zu entscheiden. Zwei Kreuze können die Wähler maximal auf dem Stimmzettel machen: eines für ihren Landtagsdirektkandidaten und eines für die Liste ihrer Wunsch-Partei im Landtag.

Am Sonntag, 6. Juni, sind kreisweit insgesamt 39 Direktkandidaten in vier Wahlkreisen am Start. Die 31 Frauen und Männer treten in den vier Wahlkreisen 14 bis 17 im Harzkreis an, hinzu kommen weitere acht Kandidaten, die am 6. Juni im Wahlkreis 18 am Start sein werden. Dieser Wahlkreis umfasst kreisübergreifend die Stadt Aschersleben und die Gemeinde Seeland im Salzlandkreis sowie die Stadt Falkenstein/Harz im Harzkreis.

Die Wahl findet – wie bereits die Landratswahl im Vorjahr – unter Corona-Bedingungen statt. Die MZ gibt einen Überblick. So geht es gut informiert in die heiße Phase des Wahlkampfes.

Wer steht in den fünf Wahlkreisen zur Wahl?

Da der Kreis zwischen den Wahlkreisen (WK) 14, 15, 16, 17 und 18 aufgeteilt ist, haben alle Einwohner abhängig vom Wohnort unterschiedliche Kandidaten zur Auswahl. In den Wahlbenachrichtigungen ist vermerkt, in welchem Wahlkreis man wohnt und wählt.

Trotz Corona ist sowohl Brief- als auch klassische Wahl per Stimmzettel möglich

Trotz der Pandemie ist sowohl eine Brief- als auch eine klassische Urnenwahl möglich. Welches Wahllokal das richtige ist, ist ebenfalls auf den Benachrichtigungen vermerkt. „In den vier Wahlkreisen wird es insgesamt 174 Urnenwahllokale und 22 Briefwahlbezirke geben“, erläutert Manuel Slawig, Sprecher der Kreisverwaltung Harz.

Mithilfe dieser Benachrichtigung können auch die Briefwahlunterlagen angefordert werden. Bis zum 16. Mai, also spätestens drei Wochen vor der Wahl, sollten alle Bewohner des Harzkreises eine Wahlbenachrichtigung von ihrer Kommune erhalten haben, so Slawig. Wer also keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat oder eine Briefwahl beantragen möchte, muss sich an die jeweilige Stadt wenden.

Wie viele Menschen im Landkreis Harz dürfen wählen?

Zur Landtagswahl berechtigt sind im Harzkreis rund 182.000 Personen, so der Sprecher des Landratsamts weiter. Nach Aussage der Landeswahlleiterin in Magdeburg sind davon 49.867 Personen im Wahlkreis 17 Quedlinburg wahlberechtigt, heißt es aus der Geschäftsstelle in Magdeburg. Für die Landtagswahl müssen Wähler Deutsche, mindestens 18 Jahre alt und seit drei Monaten vor der Wahl in Sachsen-Anhalt wohnhaft sein.

Welche Hygiene- und Abstandsregeln gelten bei der Landtagswahl?

Über 1.000 Wahlhelfer sind am 6. Juni nicht nur dafür zuständig, den reibungslosen Ablauf der Wahl zu sichern und die Ergebnisse auszuzählen, sondern auch auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln zu achten. „Für den Wahltag gelten die Hygienemaßnahmen wie zur Landratswahl im vergangenen Jahr. Zudem wurde allen ehrenamtlichen Wahlhelfern ein Impfangebot unterbreitet“, so Manuel Slawig. Am Wahltag wird darauf geachtet, dass sich nicht mehr Wähler im Wahllokal aufhalten, als Wahlkabinen vorhanden sind. Es wird Desinfektionsspender und Plexiglasscheiben zum Schutz geben.

Wann und wie werden die Ergebnisse der Landtagswahl veröffentlicht?

Wie Manuel Slawig weiter sagt, werden erste Wahlergebnisse aufgrund der Corona-Pandemie nicht öffentlich präsentiert. „Am Wahlabend werden wir die Zwischenergebnisse und das vorläufige Endergebnis auf der Internetseite des Landkreises präsentieren.“ Wann diese eingehen, werde sich zeigen, so Slawig weiter. Die Erfahrung habe gezeigt, dass kleinere Wahllokale etwas schneller beim Auszählen der Ergebnisse seien.

Die Mitteldeutsche Zeitung wird im Vorfeld des Urnengangs den Wahlkampf redaktionell begleiten, mit der Zielstellung, den Wählern eine inhaltliche Entscheidungshilfe zu geben. Geplant ist, hier alle Direktkandidaten der im Landtag sowie im Bundestag aktuell vertretenen Parteien – CDU, SPD, Grüne, Linke sowie AfD und FDP – in einem kurzen Porträt vorzustellen.

Dabei spielen kurze persönliche Informationen ebenso eine Rolle sowie der politische Werdegang. Zudem geht es um die Beantwortung der Frage, wie und warum ausgerechnet dieser Kandidat konkret seinen Wahlkreis nach vorn bringen möchte. Später werden die Kandidaten auf thematischen Frage-Antwort-Seiten vorgestellt. (mz)