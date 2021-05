Das größte Problem ist bald gelöst

Ditfurt/MZ - Vor Regen, Eis und Schnee braucht es der kleinen Kapelle auf dem Ditfurter Friedhof im nächsten Winter nicht mehr bang zu sein: Dem über 100 Jahre alten Kleinod wird ein neues Dach aufgesetzt. Immer wieder nagen der Zahn der Zeit und das Wetter an der oft windumtosten Kapelle auf dem örtlichen Friedhof am alten Stadtweg im Westen der Gemeinde. Zahlreiche Schäden in der Dacheindeckung des denkmalgeschützten Gebäudes haben eine grundlegende Sanierung nötig gemacht. „Am 1. Juni rücken die Dachdecker an“, wie Bürgermeister Matthias Hellmann (FDP) sagt.

Wie das Projekt finanziert wird

Während des ersten Sanierungsabschnittes kann der Kapellenraum nicht genutzt werden. Für die ersten acht Wochen werde man die Trauerfeiern deshalb am Grab abhalten. Das war auch schon während der ersten Lockdownphase der Fall, so der Bürgermeister. Danach seien die für die Dacheindeckung notwendigen Innenarbeiten abgeschlossen. Ab August wären dann wieder Trauerfeiern in der Kapelle möglich. Die Arbeiten selbst würden sich wohl bis in den Herbst hineinziehen. Vorgesehen sind neben den Arbeiten an der Dacheindeckung, auch kleinere Zimmermanns- sowie einige Steinmetzarbeiten.

Die Finanzierung wird über das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten gefördert. Der notwendige Eigenanteil wurde von der Kirchengemeinde aufgebracht, so Hellmann. Die Friedhofskapelle steht unter Denkmalschutz. Sie wurde am 14. August 1910 eingeweiht, nachdem der Begräbnisplatz vom Schaftor zum Stadtweg verlegt worden war. Nun ist sie in die Jahre gekommen und braucht eine Schönheitskur. Viele Ditfurter kennen dieses Gebäude von innen und außen und haben für deren Erhalt gespendet. „Das Dach ist aber der große Knackpunkt bei der Kapelle. Und es wird nicht nur dicht, es bekommt auch wieder eine schöne Schiefereindeckung“, sagt Hellmann.

Der Turm auf dem Dach musste abgebaut werden, danach wurde die Spitze verschlossen und das Dach mit Schindeln ausTeerpappe eingedeckt. (Foto: Uta Müller)

Die letzte Baumaßnahme an dem historischen Gebäude erfolgte Ende der 1970er Jahre, wie Hellmann weiß. Damals musste der Turm zurückgebaut werden, weil er wohl die Statik des 1910 erbauten Gebäudes beeinflusste. Das bestätigt auch Hans-Jürgen Gröpke vom Gemeindekirchenrat. Aber warum der Turm zu einem späteren Zeitpunkt nicht wieder errichtet wurde, vermag auch er nicht zu sagen. Danach wurde das Dach ohne Spitze verschlossen und nur mit Schindeln aus Teerpappe eingedeckt.

„Aber wenn das Dach erstmal dicht ist, hat alles andere noch etwas Zeit“

Das vergangene Jahrhundert hat dem Dachstuhl zugesetzt. Die originalen Dachbalken stammen noch von 1910. „Das ist noch kein Alter für solch eine Dachkonstruktion“, sagt André Wollenhaupt. Der Dachdeckermeister der Werkstätten für Denkmalpflege wird aber erst beim Öffnen der Daches genau wissen, welchen Schädigungsgrad die Dachbalken haben und ob Teile verformt und verfault sind. Die Abdeckung aus Teerpappe komme runter. Anschließend werde das Dach mit bis zu 250 Quadratmetern Schieferschindeln gedeckt.

Diesmal beschränken sich die Baumaßnahmen nur auf das Dach. Doch nach der Außensanierung sei in absehbarer Zeit auch eine Restaurierung des Innenraums fällig. Bürgermeister Hellmann hofft, dass irgendwann im Innenraum nachgelegt werden könne. So würde er gern noch die historischen Bleiglasfenster erneuern und Setzungsrisse im Mauerwerk von Malern fachgerecht reparieren lassen. „Aber wenn das Dach erstmal dicht ist, hat alles andere noch etwas Zeit“, so Hellmann augenzwinkernd. (mz)