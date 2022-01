Darum musste ein Pfad im Nationalpark Harz hergerichtet werden

Sankt Andreasberg/Wernigerode (vs) - Nach der bereits im Sommer erfolgten Instandsetzung des Oderteichrundweges am Südwestufer haben die Forstwirte der Nationalpark-Verwaltung im Herbst auch den Pfad am Südostufer hergerichtet.

Dabei erhielten sie Unterstützung durch Freiwilligeneinsätze im Rahmen des Bergwaldprojekts und von Mitarbeitern des Unternehmens Salesforce.

Der Oderteich unweit des Braunlager Ortsteils Sankt Andreasberg ist eines der beliebtesten Ausflugsziele im Schutzgebiet. Durch den vor allem in den letzten Jahren angestiegenen hohen Besucherandrang dort war es zu erheblichen Schäden am Weg gekommen. Er wurde breit ausgetreten, war verschlammt und Alternativpfade hatten sich herausgebildet, die zu zahlreichen Trittschäden im Wald führten.

Arbeiten waren schwierig

Die betroffenen Wegabschnitte am Südostufer wurden nun auf circa 300 Meter Länge durch Aufbringung von Granitgrus instandgesetzt. Hierbei handelt es sich um das im Untergrund geologisch anstehende verwitterte Gestein, das am Ufer des Oderteiches, speziell bei Niedrigwasser, gut sichtbar wird, so Kai Bauer, der als stellvertretender Fachbereichsleiter für Waldentwicklung in der Nationalpark-Verwaltung für das Vorhaben zuständig ist.

Die Wiederherrichtung des Weges in dem schwierigen Gelände gestaltete sich sehr aufwendig. Am Südostufer musste das Material mit Schubkarren und Eimern aufgebracht werden. Im Bereich der Anbindung an den über den Moorbereich verlaufenden Bohlensteg musste zudem ein Knüppeldamm als Unterkonstruktion errichtet werden.

Mit der erfolgten Wegeinstandsetzung dürfte jetzt eine langfristig gute Begehbarkeit auch bei widrigen Witterungsverhältnissen gegeben sein. Im Laufe der Jahre fällt das Wegebaumaterial farblich immer weniger auf.

Erneuerter Weg wird von Wanderern gut angenommen

Der erneuerte Pfad wird durch die Wanderer sehr gut angenommen, wodurch die zahlreich entstandenen Alternativwege sich in den nächsten Jahren wieder begrünen sollten. Die Vegetation kann sich nun erholen.

Der Oderteich war bis Ende des 19. Jahrhunderts die größte Talsperre Deutschlands und dient heute der Stromerzeugung.

Das Areal befindet sich mitten in einem Moorgebiet und ist ein störungsempfindlicher Feuchtlebensraum. Es gibt dort zahlreiche sumpfige Quellen und kleine Bäche sowie den Lauf der namensgebenden Oder.

Besonderes Refugium für spezielle Tiere

Der Teich ist aufgrund wechselnder Wasserstände und der dann zeitweise freiliegenden Grusfelder besonders für Wasservögel ein attraktives Gebiet, weshalb diese – abgesehen von den Badebereichen – auch nicht betreten werden sollen.

Für Besucher des Nationalparks bietet sich auf dem Rundwanderweg um den Oderteich die Möglichkeit, bei einer kurzen Wanderung einen guten Eindruck von der Entwicklung hin zu einer natürlichen Wildnis zu bekommen. Auch darin liegt ein Grund für die große Beliebtheit der dortigen Wanderwege.