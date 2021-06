Dampfzüge fahren nach 219 Tagen wieder zum Brocken

Wernigerode - Seit heute Vormittag fahren die Dampfzüge der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) nach über sieben Monaten Pandemiepause wieder auf den Brocken. Auch auf den weiteren Strecken des 140,4 km umfassenden HSB-Gesamtnetzes rollen jetzt wieder Reisezüge. Bis auf weiteres gilt allerdings überall noch ein eingeschränktes Fahrtenangebot, wie Unternehmenssprecher Dirk Bahnsen mitteilte.

Darauf haben nicht nur Eisenbahnfans lange gewartet: Pünktlich um 10:36 Uhr erreichte heute der erste fahrplanmäßige Dampfzug nach 219 Tagen coronabedingter Unterbrechung den Brockenbahnhof. Am 1. November des vergangenen Jahres war hier der bislang letzte Reisezug gefahren. Fahrplanmäßiger Zugbetrieb fand seitdem ausschließlich mit Triebwagen zwischen Wernigerode und Schierke sowie im thüringischen Südharz zwischen Nordhausen und Ilfeld statt. Bereits im Frühjahr 2020 war der Verkehr auf dem Großteil des Streckennetzes einschließlich des Brockens schon einmal an 62 Tagen pandemiebedingt eingestellt und alle Dampfloks außer Betrieb.

Vier Dampfzüge von Wernigerode

Von Wernigerode aus fahren nun erst einmal wieder vier Dampfzüge auf den höchsten Harzgipfel, zwei weitere starten in Drei Annen Hohne. Die Ausgabe von Tickets für Bergfahrten ist limitiert. Sie können entweder vorab online oder am Reisetag in den Verkaufsstellen der Bahnhöfe Wernigerode Hauptbahnhof, Wernigerode Westerntor, Drei Annen Hohne und Schierke erworben werden. Die übrigen Zustiegsmöglichkeiten für Brockenfahrten in Wernigerode Hochschule Harz, Wernigerode-Hasserode und Steinerne Renne entfallen bis auf weiteres.

Nach ebenfalls 219-tägiger Unterbrechung rollt der Zugverkehr seit heute auch wieder durchgehend auf der gesamten Harzquerbahn sowie auf der Selketalbahn. Auf beiden Strecken kommen vorerst allerdings nur Triebwagen in einem eingeschränkten Fahrplan zum Einsatz. Der Dampfzug von Nordhausen zum Brocken und zurück wird vorerst noch nicht verkehren.

Allgemeine Gygieneregeln gelten in den Zügen

Bei gleichbleibender Entwicklung der Pandemielage ist Anfang Juli eine sukzessive Aufnahme des regulären Sommerfahrplans mit Dampfbetrieb auf allen Strecken vorgesehen. In allen HSB-Zügen gelten nach wie vor die allgemeinen Hygieneregeln und das Tragen einer FFP2-Maske. Die Auflagen gelten auch für das Betreten der wieder geöffneten Fahrkartenausgaben und Dampfläden der HSB. Informationen zu den aktuellen Fahrzeiten sind unter www.hsb-wr.de sowie telefonisch unter 03943/ 558-0 erhältlich. (mz)