Kriminalität "Dach-Haie" schwärmen nach Orkan Ylenia aus: So verhindern Sie Geldverlust

Sie wirken zunächst wie normale Handwerker und geben an, Dächer günstig und schnell von Sturmschäden zu befreien. Doch wer sich auf diese so genannten "Dach-Haie" einlässt, ist in einer Betrugsmasche gefangen, die auch im Harz bereits bekannt ist.