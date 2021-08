CO2-Ampeln für Klassenräume im Landkreis Harz

Werden Lüftungsgeräte gebraucht? Nachdem das Land Fördergeld in Aussicht gestellt hat, ist das nach Vorgaben vom Bund in Schulen geprüft worden.

Quedlinburg/Halberstadt/MZ - In Schulen in Trägerschaft des Landkreises Harz sollen überwiegend CO2-Ampeln zum Einsatz kommen, um einen möglichst reibungslosen Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen zu ermöglichen. Solche CO2-Ampeln, die als Hinweis darauf dienen, wann Räume gelüftet werden sollten, will auch die Stadt Quedlinburg in den Grundschulen in ihrer Trägerschaft einsetzen.

Das Land Sachsen-Anhalt hatte den Schulträgern im August insgesamt 6,45 Millionen Euro für die Beschaffung und Installation von Kohlendioxid-Messgeräten - sogenannten CO2-Ampeln - in Aussicht gestellt. Und für den Einsatz von Luftfiltern als weitere Schutzmaßnahme eine Abfrage bei den Schulträgern gestartet.

Klassenräume werden in drei Kategorien eingeteilt

Aufgrund des durch das Land zugesagten Fördermittelprogramms habe der Landkreis anhand der Vorgaben des Bundesumweltministeriums den Bedarf an Schulen in seiner Trägerschaft ermittelt, erklärte Kreissprecherin Annekathrin Degen. Wie sie erläuterte, seien die Klassenräume danach in drei Kategorien einzuteilen gewesen: in Räume mit einer guten Lüftungsmöglichkeit - durch entsprechende Anlagen und bzw. oder weit zu öffnende Fenster, in Räume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit - in denen es keine Anlagen gibt, Fenster nur gekippt werden könnten bzw. es nur kleine Lüftungsklappen gibt - und schließlich, in der dritten Kategorie nicht zu belüftende Räume.

„Diese Kategorisierung haben alle Schulen eingereicht“, so die Kreissprecherin weiter. „Unsere Schulen verfügen zumeist über funktionierende Fenster, die eine gute Lüftungsmöglichkeit entsprechend Kategorie eins eröffnen“, ordnet die Kreissprecherin ein. Der Bedarf für CO2-Messgeräte belaufe sich danach auf zirka 1.300, der Bedarf für Luftfilteranlagen auf 83.

Ausschreibung vor der Vergabe von Aufträgen

Um die entsprechenden Geräte zu beschaffen, bedürfe es, wie bei nahezu jeder Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand, einer Ausschreibung. „Die Vergabestelle ist bereits involviert“, erklärt Annekathrin Degen. Anschließend erfolge die Installation. Wann das erfolge, komme auch darauf an, wie schnell der Auftragnehmer die Maßnahmen umsetzen könne. „Wünschenswert wäre eine Zeitschiene bis zu den Oktoberferien, also bis zu einem Zeitpunkt, ab dem das Lüften während des Unterrichts durch die Witterungsverhältnisse erschwert wird“, so die Kreissprecherin weiter.

Einen genauen Termin, wann CO2-Ampeln in den Grundschulen der Stadt Quedlinburg stehen könnten, kann auch die Stadtverwaltung noch nicht nennen. Zum Schuljahresstart sei das nicht zu schaffen gewesen, sagt Kerstin Frommert, Fachbereichsleiterin Bildung und Finanzen sowie stellvertretende Oberbürgermeisterin. Das Land habe über das Förderprogramm informiert, einen Kostenrahmen für Kauf und Installation der Kohlendioxid-Messgeräte vorgegeben und einen vorzeitigen Maßnahmebeginn ausgesprochen. Das bedeute, dass die Schulträger nun handeln können - und in Vorkasse gehen“ Auch in Quedlinburg wurden die Räume entsprechend der Vorgaben - das bedeute „ausschließlich Unterrichtsräume“ - kategorisiert. Wie Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) in der Sitzung des Hauptausschusses berichtet hatte, seien alle in die Kategorie eins eingeordnet; dort wäre jederzeit ein „Lüftungsregime“ möglich .

Zusätzlich sollen die Unterrichtsräume mit CO2--Ampeln ausgestattet werden. Hier sei zu klären, welche Geräte gekauft werden sollen, sagt Kerstin Frommert. Wie sie hinzufügt, seien nach den Schulen auch die Räume in den Kitas durchgeführt worden. „Auch hier ist einzuschätzen, dass wir mobile Lüftungsgeräte nicht brauchen.“