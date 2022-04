City-Bassist Georgi „Joro“ Gogow bei AMIGA-Ausstellung in Quedlinburg

Geige vom legendären City-Hit „Am Fenster“ in der Ausstellung zur Geschichte des ältesten deutschen Plattenlabels im Spielzeugmuseum zu sehen.

Georgi „Joro“ Gogow besucht mit seiner Geige die Amiga-Ausstellung in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ - Der Song gehörte zu den größten Exportschlagern der DDR-Rockgeschichte und ist nach wie vor unvergesslich. 1977 wurde „Am Fenster“ von City erstmals auf Vinyl gepresst und eroberte die Welt. Das besondere an der Rock-Hymne, die 1974 entsteht, aber erst 1977 veröffentlicht wird, ist das einmalige Violinenspiel von Georgi - Spitzname Joro - Gogow. In dem Solo zeigt er, wie unterschiedlich die Geige klingen kann. Der Titel bringt dem gebürtigen Bulgaren in Windeseile den Spitznamen „Teufelsgeiger“ und der Band viel Erfolg ein. Insgesamt wurden seit 1977 mehr als zehn Millionen Tonträger mit dem Lied verkauft.