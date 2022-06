Bürger in Hedersleben können abstimmen: Bleibt Bürgermeister im Amt?l

Hedersleben/MZ - „Sind Sie dafür, dass der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Hedersleben, Michael Schmidt, abgewählt wird?“ Diese Frage sollen die Einwohner des Ortes am 22. Mai beantworten. Das hat der Gemeinderat auf seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Alle zwölf stimmberechtigten Gemeinderäte in Hedersleben - ohne Beteiligung des Orts-Chefs - hatten zuvor der Einleitung und Durchführung eines Abwahlverfahrens gegen den ehrenamtlichen Bürgermeister zugestimmt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<