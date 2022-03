Bungalow brennt in Quedlinburg vollständig aus - Besitzerin musste ins Krankenhaus

Am frühen Samstagmorgen brannte ein Bungalowkomplex in Quedlinburg lichterloh. Einsatzkräfte fanden die Besitzerin in unmittelbarer Nähe des Gebäudes. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

In Quedlinburg brannte am frühen Samstagmorgen ein Bungalowkomplex.

Quedlinburg/DUR - Feuerwehreinsatz in Quedlinburg: Die Rettungskräfte wurden am frühen Samstagmorgen gegen 3.40 Uhr in den Ritterangerweg gerufen. Dort brannten zwei aneinander gebaute Bungalows lichterloh. Die Kameraden der Feuerwehr fanden die Besitzerin des Gebäudes in unmittelbarer Nähe vor. Die 54-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bungalows brannten vollständig aus. Wie die Polizei schriftlich mitteilt, beläuft sich der Sachschaden nach erster Einschätzung auf etwa 5000 Euro.