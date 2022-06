Boostern im Minutentakt in Harzgerode

Am Freitag stand der erste von fünf Impftagen an. Rund 420 Impfwillige kamen zum Auftakt. Termine gibt es noch für den 10. Dezember.

Bürgermeister Marcus Weise und Peter Strube, Stadtratsvorsitzender, haben am Freitag die Impfwilligen in Empfang genommen.

HArzgerode/MZ - Da lese ich so oft vom Piks, und dann merke ich ihn nicht mal! Gut, anders als bei meiner Impfung im Juni – damals habe ich den Impfstoff von Johnson & Johnson bekommen; der wird nur einmal verabreicht – war ich abgelenkt, habe just in dem Moment ein Selfie gemacht. Haben ist besser als Brauchen, denke ich mir immer, wenn ich meine Beiträge bebildern muss.