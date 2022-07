Denkmal-Fundament ist fertig Blüte aus Messing soll Namen von 1.019 Deportierten aus Neinstedt tragen

An der Lindenhofskirche soll ab nächstem Jahr ein Gedenkort an die Bewohner der Neinstedter Anstalten erinnern, die von den Nationalsozialisten zur Euthanasie in die Heil-Anstalt in Bernburg und in Zwischenanstalten verschleppt wurden. Das Denkmal nimmt bereits Gestalt an.