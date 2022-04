Bibel kehrt nach 430 Jahren aus Bamberg nach Ditfurt zurück

Ditfurt/MZ - 600 Gulden kostete die Bibel einst, als sie Johann Bethmann „im Jahre 1592 am 2. Sonntag nach Trinitatis am 4. Juni in unserer Kirche St. Bonifatius präsentiert“, wie in dem schweren Buch, an dem der Zahn der Zeit und viele Holzwürmer genagt haben, geschrieben steht. Pfarrer Bethmann war hier in Ditfurt 42 Jahre im Dienst und übergab den heutigen bibliophilen Schatz an Sohn Bodo, der ihm im Amt nachfolgte.