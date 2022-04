Berliner legen in Harzgerode Hand an

Junge Unternehmer haben die einstige Bergfaktorei am Markt in Harzgerode gekauft. Was sie mit dem jahrhundertealten Fachwerkhaus vorhaben.

Harzgerode - Kaufen, um die künftige Entwicklung mit beeinflussen zu können, kaufen um zu verkaufen; das war der Plan. Und der scheint jetzt aufgegangen zu sein. Das Fachwerkhaus mit der Hausnummer 5 am Markt in Harzgerode hat neue Eigentümer. „Es ist uns gelungen, Investoren in die Stadt zu locken“, sie wollten das unter Denkmalschutz stehende Haus in enger Absprache mit den Behörden komplett sanieren, hätten ein sehr gutes Konzept vorgelegt und sehr viel vor, sagt Nicolas Maksimcev, Geschäftsführer der Harzgeröder Wohnungsgesellschaft (HWG).