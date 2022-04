Bei der Unterbringung von Flüchtlingen im Harz könnte das Land viel Geld sparen

Güntersberge/MZ/VS - -Die kriegerische Invasion in der Ukraine wird weiter mit voller Härte geführt. Der Harzkreis rechnet mit weiteren Flüchtlingen und möchte den Harz-Park in Güntersberge, das frühere Kiez, als Erstaufnahme nutzen (die MZ berichtete am Freitag). Doch das Land blockiere, heißt es. Man sei an einer Lösung interessiert, heißt es dort.