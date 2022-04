Bauarbeiten in Warnstedt-Süd sollen noch 2022 beginnen

Nach dem Gewerbe- soll in dem Ortsteil von Thale auch ein neues, erweitertes Wohngebiet angesiedelt werden. Was gegen eine vorherige Lückenbebauung in der Kernstadt spricht.

Thale/Warnstedt/MZ - „Es ist ein Stück weit so, als ob man mit Goldstaub handelt“, beschreibt Maik Zedschack (CDU) die Situation auf dem Harzer Wohnungsmarkt. Ungezählte Anfragen von Familien, die sich in Thale den Traum vom eigenen Haus erfüllen wollten, hätten seine Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten erreicht, berichtet der Bürgermeister. Eine erfreuliche Nachricht in Zeiten des demografischen Wandels.