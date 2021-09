Ballenstedter räumen beim weltweiten Cleanup Day auf

Rund 130 Ballenstedter haben am Samstag Müll in ihrer Stadt eingesammelt. Hier sind Freiwillige in der Wallstraße im Einsatz.

Ballenstedt/MZ - Zehn Jahre und mehr braucht es, bis ein Zigarettenfilter verrottet ist. Mit ihm sind dann freilich auch etliche Schadstoffe in den Boden gelangt.

Unzählige solcher Kippen haben freiwillige Helfer am Samstag auf den Straßen von Ballenstedt aufgehoben und in Müllsäcke gepackt. Rund 130 Ballenstedter waren an diesem Tag Teil des weltweiten Cleanup Day, an dem Menschen ihre Umwelt von achtlos weggeworfenem Müll befreien. „Trotz der Papierkörbe liegt hier eine Menge Müll“, stellt Johanna Wronski fest, die am Westbahnhof Zigarettenkippen, Glasflaschen, „Kunststoff ohne Ende“ und OP-Masken einsammelt. „Schlimm, was man so findet“, sagt sie. „Ich weiß nicht, warum das so ist“, fragt sie sich angesichts der Tatsache, dass es ja Papierkörbe gibt. Die große Aufräumaktion hält sie für eine gute Sache. „Da kann jeder für sich etwas beitragen und auch etwas zurückgeben.“

Beim Müllsammeln finden die Helfer immer wieder jede Menge Zigarettenkippen. Foto:Jürgen Meusel

Stadt und Vereine helfen bei der Aktion mit

Organisiert wird der Cleanup Day in Ballenstedt von den Wirtschaftsjunioren im Harzkreis, die dabei Unterstützung von der Stadt Ballenstedt und dem Verein Heimatbewegen bekommen haben und die in diesem Jahr so viele Helfer wie noch nie zählen konnten. Auch der Harzklub und die Jagdgenossenschaft sind mit dabei, auch eine ganze Grundschulklasse habe sich angemeldet, sagt Wirtschaftsjunior Daniel Schumann.

Den großen Zuspruch erklärt er sich mit der Nachhaltigkeitswoche, die bereits im Vorfeld mit verschiedenen Veranstaltungen auf das Thema aufmerksam gemacht hat. Kindergärten, Schulen und Senioreneinrichtungen waren daran beteiligt.

Eine kleine Ausstellung auf dem „heimathof“ in der Burgstraße zeigt, wie sich Junge und Alte mit Umweltverschmutzung und Müllvermeidung auseinandergesetzt haben. Und wie kreativ: Aus alten Tetrapacks zum Beispiel machten sie neue Vogelhäuschen oder Stifteboxen. Auf dem Hof selbst sind Tische aufgebaut, auf denen Rollen mit blauen Säcken, Handschuhe und Greifer liegen. Rüstzeug für die Helfer, die sich im Stadtgebiet verteilen. Einige ziehen Bollerwagen hinter sich her - dann müssen später die vollen Müllsäcke nicht zu den Sammelpunkten getragen werden, von denen sie der Bauhof am Montag abholt.

Die Strecke entlang des neu geschaffenen Radwegs von Gernrode zum Westbahnhof ist ein Schwerpunkt der Aktion, andere Helfer hat Schumann „Richtung Wald“ geschickt: „Man sieht oft, dass dort Müll abgeladen wird.“ Und wie „vermüllt“ ist Ballenstedt nun? „Die Situation ist recht gut“, schätzt Daniel Schumann ein. „Über die Jahre ist es besser geworden, aber an den Rändern, also an der Radstrecke oder zu den Teichen hin, ist noch zu tun. Das Stadtgebiet selbst ist recht sauber“, sagt er.

Anregung zum Nachdenken

Müll sammeln sei eine Sache, so Schumann, aber ebenso wichtig sei den Wirtschaftsjunioren, dabei zum Nachdenken über den Umgang mit Ressourcen und der Umwelt anzuregen. Er nennt als Beispiel die achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen. Laut Stiftung Ökotest machen sie 30 bis 40 Prozent des Mülls in Städten und an Stränden aus - mehr als Plastiktüten oder Flaschen. Gefährlich ist das deshalb, weil mit jeder Kippe Schätzungen zufolge zwei bis sechs Milligramm Nikotin in die Umwelt gelangen, betont die Stiftung.

Daniel Schumann (rechts) von den Wirtschaftsjunioren zeigt den Helfern auf einem Stadtplan die Stellen, an denen Müll eingesammelt werden soll. Foto: Jürgen Meusel

„Als Wirtschaftsjunioren haben wir vor vier Jahren den Cleanup Day im Harzkreis aufgegriffen“, sagt Schumann. „Wegen des Nachdenkens über Nachhaltigkeit.“ Auch andernorts im Landkreis sind am Samstag Menschen für den Umweltschutz unterwegs, so der Wirtschaftsjunior. In Blankenburg wird zum dritten Mal in Folge zum Cleanup Day aufgerufen, der in diesem Jahr mit der coronabedingt verschobenen Frühjahrs-Kehrwoche verbunden wird.

Dass sich in Ballenstedt dieses Mal rund 130 Helfer eingefunden haben, führt Schumann schließlich auch auf funktionierende Netzwerke zurück. Unterstützung bekommen die Organisatoren von Firmen aus der Region, die beispielsweise bei der Versorgung der Helfer mit Essen, Getränken und Ausrüstung helfen oder auch selbst beim Müll einsammeln mit dabei sind. „So eine Teilnehmerzahl kommt durch das Netzwerk zustande“, sagt Schumann. „Umso mehr man das anzuzapfen versucht, desto größer ist dann auch die Resonanz.“