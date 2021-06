Ballenstedter Lehrer frönt seit Jahren der Musik

Ballenstedt - 100.000 Aufrufe. Wolfgang Hornbogen kann es kaum fassen, dass sein Youtube-Kanal diese Zahl erreicht hat. Denn der Lehrer am Wolterstorff-Gymnasium in Ballenstedt frönt schon seit Jahren seiner Leidenschaft, der Musik. Er gehört mit seiner Frau zur Gruppe Black Eye und stellt viele seiner Lieder bei Youtube ein. Für den ehemaligen Ascherslebener, der jetzt in Ballenstedt lebt, war das während der vergangenen Corona-Monate eine der wenigen Möglichkeiten, seine Lieder auch unter die Leute zu bringen. Das letzte richtige Konzert hatte es im Oktober 2020 gegeben. „Danach war Stille“, bedauert der Hobbymusiker.

„Schaut einfach mal rein und schreibt vielleicht auch mal wieder einen Kommentar“

„Nun haben wir für 2021 die ersten Konzerttermine festgemacht und hoffen auch, dass sie stattfinden“, freut er sich deshalb. Die aktuellen Termine sind auf der Homepage der Band zu finden. „Schaut einfach mal rein und schreibt vielleicht auch mal wieder einen Kommentar“, sagt er dazu. „Und drückt uns fest die Daumen, dass wir in diesem Jahr wieder spielen dürfen.“ Losgehen soll es am 28. August im idyllischen Hof des Ascherslebener Museums. Karten dafür gibt es in der Touristinformation. „Sollte das Konzert schnell ausverkauft sein, so wie im letzten Jahr, dann könnten wir am Freitag, den 27. August, noch ein Zusatzkonzert geben. Das wäre für uns wahnsinnig schön“, gesteht Hornbogen.

Im Herbst gibt es etwas besonderes zu feiern

Er und seine Musikerkollegen haben nämlich in diesem Herbst noch etwas ganz Besonderes zu feiern: das 20-jährige Bandjubiläum von Black Eye. „Dazu geben wir am 16. Oktober ein großes dreistündiges Konzert im Schlosstheater Ballenstedt“, kündigt er an und erklärt, dass es die Karten dafür schon in der Ballenstedter Touristinformation gibt. Bis dahin bedient der Sänger, der auch Gitarre und Mundharmonika spielt, weiterhin seine beiden YouTube-Kanäle „Wolfgang Hornbogen“ und „Black Eye“.

Er weiß, dass 100.000 Aufrufe für große Künstler vielleicht nicht viel sind, sie manchmal schon nach wenigen Stunden oder Tagen solche Zahlen zusammenhaben. „Aber wir sind ja auch nur Amateure, die aber trotzdem dankbar für jeden Aufruf sind.“ Auch für jeden Gruß, jeden Kommentar - für Künstler, die in den vergangenen Monaten kaum Rücklauf und keinen direkten Kontakt zum Publikum hatten, ist das wichtig. „Das gibt immer Kraft für neue Ziele, gerade in Zeiten, in denen man sich nicht öffentlich bei Konzerten zeigen kann“, findet Hornbogen.

Im Internet bieten die Hobbykünstler deshalb auch ihre CDs „The Heart“, „Dead Poets“, „For Now“ und ihr Panama - Projekt „Leben“ an. Die aktuellen Konzerttermine sind auf der Homepage von Black Eye unter www.blackeye-folkband.beepworld.de zu finden. Auf der Startseite der Homepage gibt es auch die Links zu den Youtube-Kanälen.