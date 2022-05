Ballenstedt: Was Vater und Sohn Wendrich am Netz verbindet

1984 hat Uwe Wendrich mit dem Volleyball in Ballenstedt begonnen. So kam Filius Ralf früh mit dem Sport in Berührung.

Ballenstedt/MZ - Volleyball ist insbesondere bei Fortuna Ballenstedt ein Familiensport. Ob die Kalischs, die Frankes oder die Wendrichs - die Familien sind mit der Sportart am Netz eng verbunden. So auch Uwe und Ralf Wendrich – das Vater-Sohn-Gespann. Uwe Wendrich ist seit 1974 beim Volleyball aktiv. Der 59-Jährige hat bis 2018 aktiv als Außenangreifer gespielt und ist nun passives Mitglied des Vereins. Sohn Ralf (27) spielt dieselbe Position auf dem Feld aktuell für die Zweite in der Landesliga, ist schon 20 Jahre dabei. „Trainer Bernhard Hausen hat die Aktion Volleyball damals 1974 an der Schule ins Leben gerufen. Wir haben uns dann zu einer Truppe zusammengefunden. In der Zwischenzeit habe ich auch viele andere Sportarten ausprobiert und bin beim Volleyball hängen geblieben“, erinnert sich Uwe Wendrich.