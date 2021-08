Bagger frisst sich durch die Ruine des Volksheims in Harzgerode

Derzeit wird das Volksheim in Harzgerode abgerissen.

Harzgerode/MZ - Eine dicke Staubwolke hing am Mittwoch um die Mittagszeit über Harzgerode. Kurz zuvor hatte sich der Abrissbagger durch das Dach der Turnhalle in der Mägdesprunger Straße gefressen. Von dem ist nach einer Weile nichts als Schutt übrig geblieben.

Nach gerade mal einer Woche ist schon ein beträchtlicher Teil des Volksheims abgebrochen. Ende Oktober, sagt Henning Baewert, Leiter der Bau- und Ordnungsverwaltung im Harzgeröder Rathaus, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Mit dem Abriss ist die Profil GmbH AT beauftragt. Die Gesellschaft, die ihren Sitz in Helbra (Landkreis Mansfeld-Südharz) hat, ist spezialisiert auf Entkernung, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von industriellen Anlagen, alter Gebäude und Rohrleitungssysteme.

Ihre Mitarbeiter sind über die Kreis- und Landesgrenzen im Einsatz und hatten vor nicht allzu langer aber auch ganz in der Nähe zu tun. Das alte Dorfgemeinschaftshaus in Friedrichsbrunn hat die Profil GmbH AT ebenfalls abgerissen. Auf dem Grundstück wurde dann das neue Feuerwehrdepot errichtet, das im Herbst vergangenen Jahres übergeben werden konnte.

Das angrenzende Hallenbad soll schon bald wieder geöffnet werden

Beim Abriss des Volksheimes in Harzgerode arbeiten sich die Abriss-Spezialisten von hinten nach vorn. Begonnen worden sei hofseitig mit dem Anbau, erklärt Baewert. Jetzt geht es darum, Platz zu schaffen – für die Container für die Entsorgung. Nach der großen Turnhalle, die am Mittwoch nur noch zur Hälfte stand, weichen dann weitere Teile des Komplexes, ehemalige Wohnräume und eine kleinere Halle.

„Wenn der Abriss soweit gediehen ist, dass keine Gefahr besteht“, so Baewert, werde auch das unmittelbar angrenzende Hallenbad wieder seine Pforten öffnen können. Nach derzeitigem Stand soll es bis einschließlich 15. September geschlossen bleiben. Das betrifft das Schulschwimmen insofern, als die Sommerferien am 1. September enden.

Das Volksheim wurde Ende der 1920er Jahre aus Mitteln der SPD und Gewerkschaften errichtet. Es diente den Arbeitern als Vereinslokal. Später machten hier Generationen von Schülern Sport, ehe es zusehends verfiel. Vor geraumer Zeit war das Dach eingebrochen.

„Da hängen viele Erinnerungen dran, ich hab' da auch Sport gehabt.“ Bürgermeister Marcus Weise (CDU) über den Abriss des Volksheims

Kalt ließ der Zustand die Harzgeröder in den vergangenen Jahren nicht; immer mal wieder war das Volksheim Thema. Ebenso der Abriss jetzt. „Schade drum“, heißt es unter anderem. Klar, da spielen Emotionen rein.

„Da hängen viele Erinnerungen dran“, räumt Bürgermeister Marcus Weise (CDU) ein, „ich hab da auch Sport gehabt“. Doch „das Schicksal“ des Volksheims „war in dem Moment besiegelt, als der Bau der neuen Sporthalle beschlossen wurde“. Also bereits Anfang der 2000er.

Zuletzt sei das Volksheim nur noch ein Schandfleck gewesen, der jetzt beseitigt werde, so Weise. Die Kosten für den schon seit mehreren Jahren angestrebten Abriss belaufen sich auf rund 470.000 Euro. Mittel aus der Städtebauförderung stehen zur Verfügung.

Und wie weiter? Perspektivisch soll auf der frei werdende Fläche Wohnraum entstehen. „Wohnen am Stadtpark“, umschreibt der Verwaltungschef die Idee, „wir sind im Gespräch mit Investoren.“ Aber so lange das Hallenbad noch genutzt werde – ein Neubau soll in der Friederikenstraße gebaut werden –, gestalte sich auch eine mögliche Veräußerung der Fläche schwierig.