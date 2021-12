Auto parkt zu nah am anderen: zwei Männer aus Wernigerode prügeln sich auf Parkplatz 

Weil ein 29-Jähriger zu nah am Fahrzeug eines 48-Jährigen parkte, gerieten zwei Männer aus Wernigerode in Streit. Der Disput endete schließlich in einer Schlägerei.

Wie nah ist zu nah? Weil ein 29-Jähriger zu nah am Fahrzeug eines 48-Jährigen parkte, gerieten zwei beiden Männer aus Wernigerode in Streit. Der Disput endete schließlich in einer Schlägerei. Beide Männer mussten medizinisch versorgt werden.

Wernigerode (vs) - Zu einem Streit zwischen zwei Männern ist es am Dienstag (21. Dezember) gegen 13.35 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Marktes an der Holtemme in Wernigerode gekommen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, parkte ein 29-jähriger Mann aus Wernigerode sein Auto zu nah an das Fahrzeug eines 48-jährigen Mannes aus Wernigerode. Aufgrund dieser Situation gerieten die beiden Männer in Streit.

Der Streit eskalierte, so dass die Männer aufeinander losgingen und sich schlugen. Beide Männer mussten medizinisch versorgt werden. Es wurde Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.