Angela Gorr und Ulrich Thomas wieder im Landtag

Halberstadt - Die CDU ist auch im Harz klarer Sieger der Landtagswahl: Am späten Sonntagabend lag die Partei nach der Auszählung von 208 der 216 Wahlbezirke in den fünf Wahlkreisen 14, 15, 16, 17, 18 überraschend bei 38,3 Prozent der Stimmen und holte damit 5,7 Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren. Die AfD erreichte mit 19,7 Prozent Platz zwei. Die Linke verlor kräftig und kam als drittstärkste Kraft im Harz nur noch auf 10,8 Prozent. Knapp dahinter landete die SPD mit leichten Verlusten bei 10,1 Prozent. Die Grünen schafften es im Harz gerade auf 5 Prozent, die FDP dagegen gewinnt 2,2 Punkte auf 6,3 Prozent.

Erste Reaktionen gab es Sonntagabend bereits von den Wahlsiegern Angela Gorr und Ulrich Thomas, die für die CDU wieder in den Landtag einziehen werden - Gorr für den Wahlkreis Wernigerode, in dem auch Harzgerode liegt, und Thomas im Wahlkreis Quedlinburg. „Es ist für uns ein Abend zum Freuen, morgen beginnen fünf Jahre, in denen wir ernsthaft darangehen werden, den Wählerauftrag zu erfüllen. Einen grünen Regierungspartner werden wir dabei nicht sehen. Da bin ich mir sicher“, sagte Thomas. „Die Bürger haben klar gesagt, einen Rutsch der CDU nach rechts werden sie nicht akzeptieren. Mein Konzept, als Politikerin immer nah am Bürger zu sein, hat sich bewährt - was mein Ergebnis in Harzgerode bestätigt“, betonte Angela Gorr.

In insgesamt 173 Urnenwahllokalen haben die Wahlberechtigten in den Wahlkreisen 14 bis 17 im Harz am Sonntag ihre Stimme abgeben können. Die Menschen in Falkenstein wählten im Wahlkreis 18 – Aschersleben. Der größte Wahlbezirk befand sich in Halberstadt - der Wahlbezirk Goethegrundschule mit 2.207 Wahlberechtigten -, der kleinste in Treseburg mit 67 Wahlberechtigten. Für die Briefwahl, die beim Landkreis ausgezählt wurde, wurden in den vier Wahlkreisen insgesamt 29 Briefwahlbezirke gebildet. Wie die Pressestelle des Landkreises Harz auf Anfrage weiter mitteilte, waren am Sonntag rund 2.000 Wahlhelfer im Einsatz. (pek/uk/iku)

Die Zwischenergebnisse nach Direktkandidaten. (Repro: Ruprecht)

Die Zwischenergebnisse nach Parteien. (Repro: Ruprecht)

Die Zwischenergebnisse nach Parteien. (Repro: Ruprecht)