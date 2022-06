Angela Gorr (CDU): Erhalt der Schulen als Voraussetzung

Angela Gorr ist 63 Jahre alt • lebt in Wernigerode • ist in Braunlage geboren und in Hannover aufgewachsen • ist stolz auf die Ostgene ihrer Familie • hat Sprach- und Literaturwissenschaften studiert • ist in fester Partnerschaft unverheiratet glücklich

Auch wenn hier nicht ihr Geburtsort ist, so ist Angela Gorr durch die Liebe – ihren Lebensgefährten – doch zurückgekehrt in den Harz, zu den Ursprüngen ihrer Familie, wie sie sagt. Denn obwohl sie selbst in Braunlage geboren und Hannover aufgewachsen ist, stammt ihre Familie aus dem Osten. Und auf ihre Ostgene ist die 63-Jährige sehr stolz. Dass sie ihren Harzer Wahlkreis seit 15 Jahren im Landtag vertreten darf, sei ihr eine Ehre und eine Herzenssache. Als direkt gewählte Kandidatin ist sie dabei auch in Harzgerode sehr verwurzelt. „Am Anfang war es für mich eine große Herausforderung, die neue Region und deren Menschen zu erschließen“, sagt sie. Doch nachdem erste Kontakte geknüpft waren, habe sie innerlich gefühlt eine enge Beziehung zu ihnen aufgebaut, fahre sogar in den Unterharz, „wenn ich auf der Suche nach einem besonderen Geburtstagsgeschenk bin“. Sie selbst sei für alle Anliegen der Bürger offen.