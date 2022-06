Amtsinhaber Michael Knoppik ist in Ballenstedt der einzige Kandidat

Ballenstedt/MZ - Die Sache mit dem „Plan in der Schublade“, sie ist nicht nur so eine Redensart. Michael Knoppik (CDU), Ballenstedts Bürgermeister, zieht einen eng beschriebenen Zettel hervor, sein „Ideenblatt“. Darauf notiere er, was der Stadt noch guttun könnte, Dinge, die ihm spontan einfielen oder die er woanders gesehen habe, „teilweise auch Spinnereien“, räumt er ein. Der gläserne Austritt um den Schlossturm ist so eine. Aber es gehe ja weniger darum, alles eins zu eins umsetzen als um die Grundgedanken, sagt Knoppik. In den 14 Jahren, in denen er im Amt ist, konnte er so einige Punkte seiner Liste abhaken. Andere, die darauf ihren Anfang genommen haben, entwickeln sich: die Sanierung des Schlossparks etwa. Eine Drei-Millionen-Förderung wurde der Stadt dafür zugesagt.

