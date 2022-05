Abwahl des Hederslebener Bürgermeisters beantragt

Hedersleben/MZ/VS - Der parteilose Hederslebener Bürgermeister Michael Schmidt muss um sein Ehrenamt bangen. Das Zerwürfnis zwischen ihm und dem Gemeinderat ist zu groß. Das Gremium will, dass Schmidt abgewählt wird. „Es ist zu viel aufgelaufen“, sagt Adolf Speck (CDU), Gemeinderatsmitglied und stellvertretender Bürgermeister in Hedersleben. Das Problem sei die Zusammenarbeit mit Schmidt. Daher habe man in der jüngsten Sitzung einen Antrag auf Abwahl des Bürgermeisters gestellt, erklärt Speck. Unter „Anfragen und Anregungen“ wurde für die nächste Gemeinderatssitzung in Präsenz der Tagesordnungspunkt „Abwahl des Bürgermeisters“ aufgenommen. Diese Sitzung wird nach Angaben der Verwaltung vermutlich im April stattfinden.

