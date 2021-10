37-Jähriger wollte sich in Elbingerode ein Impfzertifikat ausstellen lassen

Am Donnerstag versuchte ein 37-Jähriger mit einem gefälschten Impfausweis sich ein Impfzertifikat in einer Apotheke ausstellen zu lassen. Einer Mitarbeiterin waren diverse Ungereimtheiten an dem Impfausweis und der darin vorgenommenen Eintragungen insbesondere hinsichtlich der Covid-19-Impfungen aufgefallen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung gegen den Mann ein.