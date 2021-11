35-Jähriger droht in Thale mit Waffe

Thale /MZ - Am Montag drohte ein 35-Jähriger im Ergebnis eines arbeitsrechtlichen Streitgesprächs gegen 11.10 Uhr an, eine Waffe zur Anwendung zu bringen. Die Beamten nahmen den Mann gegen 11.30 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Erich-Weinert-Straße fest. Sie fanden im Rucksack des 35-Jährigen eine Softairpistole und stellten diese sicher. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung gegen den Mann ein.