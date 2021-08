3,59 Promille nach Unfall in Ilsenburg

Ilsenburg/MZ - Am Montag leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen eine 34-jährige Frau ein, die im Verdacht steht, mit einem Pkw Opel gegen 21 Uhr gegen einen in der Karlstraße abgestellten Pkw Opel Astra gestoßen zu sein und anschließend den Unfallort pflichtwidrig verlassen zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab bei der jungen Frau einen Vorwert von 3,59 Promille. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die 34-Jährige nach dem Unfall Alkohol zu sich genommen hat, ließen ihr die Beamten zwei Blutproben entnehmen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.