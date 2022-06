2G in Quedlinburg: Händler bangen ums Weihnachtsgeschäft

Die schärfere Corona-Verordnung bereitet Einzelhändlern in Quedlinburg Sorgen. Was die Ausweitung für Geschäftsinhaber und Kunden bedeutet.

Einen möglichst unbeschwerten Einkauf soll es in Quedlinburg auch nach Inkrafttreten der 2G-Regel geben.

Quedlinburg/MZ - Die Adventszeit in der Quedlinburger Innenstadt: alle Läden betreten und nach Herzenslust Weihnachtsgeschenke shoppen, das können hier seit Montag nur noch Geimpfte und Genesene. Überall werden deshalb 2G-Nachweise kontrolliert. Für viele Kunden ist das Zeigen des Impfausweises bereits selbstverständlich und durch diverse Smartphone-Apps auch weniger kompliziert. „Ich finde das Einkaufen tatsächlich entspannter“, sagt eine junge Kundin. So wisse man, dass alle entweder genesen oder geimpft seien - und das Ansteckungsrisiko sei nicht so hoch.