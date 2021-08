26-Jähriger überschlägt sich mit Auto bei Abbenrode

Abbenrode/MZ - Am Montag befuhr ein 26-Jähriger mit einem Pkw Mercedes die Kreisstraße aus Richtung Stapelburg kommend in Richtung Abbenrode. Gegen 13.30 Uhr verlor er kurz vor Abbenrode die Kontrolle über das Fahrzeug. Er überschlug sich mit dem Auto und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Der 26-Jährige steht im Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen.