26-jähriger Halberstädter fährt unter Drogen in einen Gartenbungalow

Der Unfallort in der Huylandstraße

Halberstadt/MZ - Am Mittwoch kam es gegen 2.50 Uhr auf der Huylandstraße in Halberstadt zu einem Verkehrsunfall. Dabei ist ein 26-jähriger Halberstädter mit seinem Pkw gegen einen massiven Gartenbungalow geprallt. Der Mann konnte vor Ort keine Angaben zum Unfallhergang machen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Da der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgrund berauschender Mittel ermittelt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zur Bergung und Sicherung kam unter anderem die Feuerwehr zum Einsatz. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Eine Schadensermittlung für den Bungalow steht noch aus.