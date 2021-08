2.000 Besucher trotzen wechselhaftem Wetter bei Festival

Elend/dpa - Bei wechselhaftem Wetter haben knapp 2000 Menschen auf dem „Rocken am Brocken“-Festival gefeiert. „Die Freude über ein Festival in dieser Form war groß und wir konnten in viele glückliche Gesichter sehen“, schrieb eine Sprecherin des Festivals. Die endgültige Entscheidung, das Fest stattfinden zu lassen, war aufgrund der aktuellen Pandemielage erst kurzfristig vom Landkreis Harz gefällt worden.

Vom Freitag bis in die frühen Sonntagmorgenstunden feierten die Besucher auf dem Festivalgelände im Nationalpark Harz. Verschiedene Hygienemaßnahmen wie ein obligatorischer Schnelltest und Abstandsregelungen sorgten laut Veranstalter für einen der Pandemielage gerecht werdenden Ablauf des seit 2007 stattfindenden Festivals. Auch die Teilnehmerzahl wurde pandemiebedingt stark reduziert. In den vorangegangenen Jahren besuchten etwa 5000 Menschen die Veranstaltung.

Teile des Festivals wie der Auftritt des Schweizer Sängers Faber wurden vom Fernsehsender Arte übertragen und können auch noch im Nachhinein auf der Mediathek abgerufen werden.