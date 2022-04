100 Mal Heimatliebe: Quizzend durch den Harz

Quedlinburg/MZ - Manchmal beginnt es mit Fragen, mal hat man Antworten, zu denen Fragen gestrickt werden müssen. So entsteht ein Quiz. Karin und André Niedostadek finden für „Harz. Das Heimat-Quiz“ so viel Interessantes, Wissenswertes und Unbekanntes, dass niemand, selbst kein Ur-Harzer, in so einer Rätselrunde überhaupt an der 100-Prozent-Schwelle kratzen kann.