Nach den ersten Förderbescheiden legt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld gewaltig nach

Köthen/MZ - Die ersten Fördermittelbescheide sind vor knapp acht Wochen vergeben worden. Die Stadt Köthen kam in den Genuss von 19 Millionen Euro für die Entwicklung eines neuen Gewerbegebietes an der bis zur Realisierung dann hoffentlich auch wirklich prestigeträchtigen, weil befahrbaren B6n (die MZ berichtete). Drei Jahre hat die Kreisstadt nun Zeit, um das Nötige in die Wege zu leiten, damit die Fördermittel aus dem Strukturstärkungsgesetz des Bundes nicht wieder zurückgezahlt werden müssen. „Wir müssen nun zügig Eigentümer dieses Grundstückes werden. Wenn wir das in diesem Jahr mit allen Formalitäten noch über die Bühne bekommen, wäre ich zufrieden“, sagt Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild (parteilos).

