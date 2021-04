Handtasche geklaut Männer bestehlen 79-Jährige im Rollator in Einkaufscenter in Sandersdorf

Sandersdorf - Zwei Männer sollen am Freitagvormittag in einem Einkaufszentrum in Sandersdorf eine an einem Rollator hängende Handtasche einer 79-jährigen Frau gestohlen haben.