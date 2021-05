Kooperation mit der Neubi bringt Kurzweil an den Ratswall in Bitterfeld

Spielideen en masse: die neue Ausstellung am Ratswall

Bitterfeld - Wie geht das noch mal, den perfekten Papierflieger zu falten? Und welches Spiel eignet sich für den nächsten Regentag? Inspiration und Anleitung gibt es seit Dienstag an der großen Schaufensterfront am Ratswall, nur wenige Schritte vom Bitterfelder Marktplatz entfernt.

In Kooperation mit der Neuen Bitterfelder Wohnungsgesellschaft (Neubi) hat dort die Landkreisinitiative „Familienfreundliche Unternehmen“ eine neue Ausstellung ins Leben gerufen. „An der Stelle laufen viele Menschen vorbei, und die Plakate sollen zum Verweilen einladen“, erklärt Neubi-Geschäftsführer Thomas Florian. Ob Saatbomben zusammenmischen oder eine Windmühle basteln: Viele Ideen wurden zusammengetragen, um die sonst leeren Schaufenster zu schmücken. Und das soll noch nicht der letzte Streich gewesen sein, wie Thomas Florian erklärt. „An uns wurden viele Vorschläge herangetragen.“ Bald werden sich regionale Erzeuger mit ihren Produkten an dieser Stelle vorstellen können. „Vieles ist bereits im Vorlauf“, so der Neubi-Geschäftsführer. Das Ziel sei weiterhin, Werbung für das gemeinschaftliche Wohl zu machen. Im April gab es bereits eine Ausstellung mit der Heinrich-Böll-Stiftung.

Vereine, Initiativen oder Schulen können sich auf der Webseite der Neubi für die Ausstellungsflächen bewerben und ihr Projekt vorstellen. Dafür wurde die Internetseite neu gestaltet, so dass via eines so genannten QR-Codes darauf zugegriffen werden kann. Damit soll es noch schneller zur neuen Ausstellung gehen. (mz)