Gordon Köhler (AfD): Modernen Patriotismus etablieren

Er wurde 1987 in Magdeburg geboten • lebt in Gommern • ist gelernter Verwaltungsfachwirt • ist Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes im Jerichower Land • will sich auch für Breitbandausbau und digitale Verwaltungsangebote stark machen

Im Jahr 2013 kam der gelernte Verwaltungsfachwirt Gordon Köhler mit der AfD in Berührung. „Mich hat die EU-kritische Einstellung interessiert und mir war die Partei gleich sympathisch“, berichtet er. 2014 wurde er Mitglied. Nun stellt sich Gordon Köhler als Kandidat zur Landtagswahl im Wahlkreis 23. In den Wahlkampf startet er mit mehreren Themen, die ihm am Herzen liegen. Eines davon ist die Demografie des Landes Sachsen-Anhalt. „In den Jahren 1990 und 1991 wurden in Sachsen-Anhalt pro Jahr etwa 31.000 Kinder geboren. Im vergangenen Jahr waren es nur noch rund 16.000 Kinder.“ Einen Grund für die zurückgehenden Geburtenzahlen sieht er in dem finanziellen Risiko, das Eltern auf sich nehmen. „Kinder muss man sich leisten können, und mit jedem Kind steigt das Armutsrisiko, deswegen möchte ich mich dafür einsetzen, die Kosten für Kitas oder Versorgung in der Schule abzusenken.“ Familien müsse auch günstiger Baugrund zur Verfügung stehen.