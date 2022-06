Dietmar Krause (CDU): Mit vielen Bürgern im Gespräch

In seinem Wahlkreis unterwegs ist Dietmar Krause seit Jahren. Der Landtagsabgeordnete besuchte Unternehmen und Sportvereine, plauderte am Kaffeetisch mit Senioren. Er hörte zahlreichen Bürgern zu, organisierte Ansprechpartner und finanzielle Unterstützung für Projekte. Bürgernähe macht sein Verständnis von Politik aus. Coronabedingt musste der CDU-Mann aus Zabitz im Osternienburger Land seine Vor-Ort-Termine jedoch etwas zurückfahren. Der 60-Jährige bedauert das, nimmt es mit Blick auf den Wahlkampf aber sportlich: „Was ich in zehn Jahren nicht geleistet habe, kann ich auch in drei, vier Wochen nicht aufholen.“

