Sandersdorf - In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Sandersdorf eingebrochen. Sie stahlen aus dem Abteil im Ring der Chemiearbeiter laut Polizei Musikinstrumente und Dekorationsgegenstände. Der Schaden beläuft sich auf rund 270?Euro. (mz)