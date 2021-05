Corona in Bitterfeld und Köthen: 26 neue Fälle am Mittwoch - Zwei weitere Kindereinrichtungen betroffen

Anhalt-Bitterfeld - Die Corona-Dynamik bleibt weiterhin groß: Am Mittwoch hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 26 neue Corona-Fälle zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr gemeldet.

Insgesamt steigt die Zahl der Fälle damit auf 443, von denen 129 als aktuell infiziert gelten. Der Siebe-Tage-Inzidenzwert ist hingegen leicht auf 54,9 (Stand: 18.11.2020, 0 Uhr) gesunken, bezieht sich aber noch auf den Stand von 418 beim Robert-Koch-Institut gemeldeten Fällen. Der Unterschied ist groß und liegt im Meldeverfahren begründet.

Momentan befinden sich fünf mit Covid-19 erkrankte Personen in intensivmedizinischer Behandlung

Momentan befinden sich im Landkreis fünf mit Covid-19 erkrankte Personen in intensivmedizinischer Behandlung, zwei davon werden invasiv beatmet.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt: drei Frauen und ein Mann aus Köthen, eine Frau und drei Männer aus Aken, zwei Frauen und ein Mann aus Sandersdorf-Brehna, drei Frauen und ein Mann aus Bitterfeld-Wolfen, eine Frau aus der Gemeinde Muldestausee, fünf Frauen aus Zörbig, eine Frau aus der Gemeinde Osternienburger Land, eine Frau und zwei Männer aus Zerbst und eine Frau aus dem Südlichen Anhalt.

Zwei Kindereinrichtungen von Quarantäne-Maßnahmen betroffen

Zudem meldet der Landkreis zwei weitere betroffene Kindereinrichtungen. So sei eine Erzieherin in der Sandersdorfer Kita „Pfingstanger“ positiv getestet worden - 27 Kinder und Mitarbeiter mussten in Quarantäne.

Einen weiteren Fall gab es in der Kita „Max und Moritz“ in Köthen. Hier müssen 20 Kinder und eine Erzieherin in Quarantäne. (mz)