Zentrum soll zehntausend Jobs bringen

In einer ehemaligen Zuckerfabrik in Delitzsch (Sachsen) soll das neue Großforschungszemtrum entstehen - in Sachsen-Anhalt soll es eine Nebenstelle geben.

MAGDEBURG/MZ - Der klimaneutrale Umbau der mitteldeutschen Chemieindustrie soll in den nächsten 15 Jahren mehr als 10.000 Arbeitsplätze schaffen. Das kündigte der Gründungsdirektor der vom Bund finanzierten Großforschungseinrichtung CTC, Peter Seeberger, am Dienstag an. „Wir erwarten, das Hunderte neuer Firmen entstehen“, sagte Seeberger in Magdeburg. Das mit 1,2 Milliarden Euro finanzierte Institut soll ab 2026 dazu beitragen, dass die chemische Industrie Stoffe in einer Kreislaufwirtschaft wiederverwendet und somit klimaneutral wird.