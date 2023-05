Neue Ermittlungseinheit Zentralstelle gegen Hass im Netz startet kommende Woche bei der Staatsanwaltschaft Halle

Diese Staatsanwälte sollen fokussierter und schneller gegen digitale Hasskriminalität in Sachsen-Anhalt vorgehen: Schon kommende Woche startete die neue Zentralstelle in Halle, das kündigte Landesjustizministerin Franziska Weidinger am Mittwoch an.