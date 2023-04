Nach einer Reise zum amerikanischen Chip-Hersteller Intel versprüht Wirtschaftsminister Sven Schulze Optimismus: Jeder neue Intel-Job in Sachsen-Anhalt werde zusätzliche fünf bis sechs Arbeitsplätze schaffen - etwa in der Zuliefererindustrie.

Milliarden-Ansiedlung in Magdeburg

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) versprüht nach seiner USA-Reise zum Chip-Hersteller Intel Optimismus. Er setze darauf, dass neben dem geplanten Intel-Werk in Magdeburg auch ein großes Netzwerk von Zuliefererbetrieben in Sachsen-Anhalt entstehe, erklärte Schulze am Donnerstag im Landtag.