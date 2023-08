Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Das neue Einwanderungsgesetz, mit dem die Bundesregierung den sich verschärfenden Fachkräftemangel in Deutschland bekämpfen will, könnte in weiten Teilen Sachsen-Anhalts seine Wirkung verfehlen. Das erklärte der sachsen-anhaltische Sozialwissenschaftler Andreas Siegert gegenüber der MZ. „Stattdessen wird das Gesetz Verteilungskonflikte zwischen Stadt und Land verschärfen“, analysierte der langjährige Migrationsforscher. „In Sachsen-Anhalt werden allein Halle und Magdeburg von der Zuwanderung profitieren, auf Kosten des ländlichen Raums.“